Индийская JSW Steel планирует ввести в эксплуатацию новые мощности Индийская металлургическая компания JSW Steel планирует ввести в эксплуатацию новые мощности на комбинате Dolvi в штате Махараштра до конца марта 2021 г. Об этом сообщил директор по маркетингу и корпоративной стратегии Джайянт Ачарья.



По его словам, работы на комбинате были приостановлены во время эпидемии коронавируса, в частности, из-за нехватки рабочей силы, но летом были возобновлены. Сейчас основные объекты находятся на 95%-й готовности.



На комбинате завершается строительство доменной печи на 4,5 млн т чугуна в год, конвертерного цеха и стана горячей прокатки на 5 млн т в год. Мощности фабрики по производству окатышей увеличиваются до 8 млн т в год.



Ввод в строй новых мощностей увеличит производительность комбината Dolvi до 10 млн т в год, а JSW Steel в Индии — до 23,1 млн т в год. Кроме того, компания планирует построить в штате Одиша еще один меткомбинат на 13,2 млн. т в год.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



