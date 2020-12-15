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Индийская JSW Steel планирует ввести в эксплуатацию новые мощности

15.12.20 10:50 , Металлоснабжение и сбыт
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Индийская металлургическая компания JSW Steel планирует ввести в эксплуатацию новые мощности на комбинате Dolvi в штате Махараштра до конца марта 2021 г. Об этом сообщил директор по маркетингу и корпоративной стратегии Джайянт Ачарья.

По его словам, работы на комбинате были приостановлены во время эпидемии коронавируса, в частности, из-за нехватки рабочей силы, но летом были возобновлены. Сейчас основные объекты находятся на 95%-й готовности.

На комбинате завершается строительство доменной печи на 4,5 млн т чугуна в год, конвертерного цеха и стана горячей прокатки на 5 млн т в год. Мощности фабрики по производству окатышей увеличиваются до 8 млн т в год.

Ввод в строй новых мощностей увеличит производительность комбината Dolvi до 10 млн т в год, а JSW Steel в Индии — до 23,1 млн т в год. Кроме того, компания планирует построить в штате Одиша еще один меткомбинат на 13,2 млн. т в год.

МинПром

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