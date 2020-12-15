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В Хэбэе меняют местоположение металлургических мощностей

15.12.20 10:32 , Металлоснабжение и сбыт
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Власти китайской провинции Хэбэй, на долю которой приходится около 25% выплавки стали в Китае, утвердили два проекта по перенесению металлургических мощностей на новые площадки.

Компания Tangyin Iron and Steel закроет свой старый меткомбинат и построит новый в промышленной зоне на острове Цаофэйдянь, который относится к городскому округу Таншань.

В состав нового производственного комплекса войдут аглофабрика на 5,3 млн т в год, фабрика по производству окатышей на 1,2 млн т в год, две доменные печи по 1500 куб. м совокупной производительностью 2,52 млн т в год, конвертерный цех на 2 млн т в год и прокатные мощности по выпуску 2,6 млн т в год. Недостающие 600 тыс. т заготовки будут приобретаться компанией у сторонних поставщиков.

Компания Xinhui Metallurgical, относящаяся к Hebei Xinwu'an Iron and Steel Group, закроет две свои старые доменные печи объемом 1080 и 460 куб. м и аглофабрику, а вместо них построит две электродуговые печи на 110 и 100 тонн. При этом объем выплавки стали останется прежним.

МинПром

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