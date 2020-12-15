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Байден официально избран президентом США

15.12.20 09:30
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Новым президентом США избран Джо Байден, а вице-президентом — Камала Харрис. Это стало известно по голосованию коллегии выборщиков.

На момент публикации Байден заручился поддержкой 302 выборщиков. Трампа поддержали 232 человека (данные по CNN). Необходимый минимум для победы — 270 голосов.

Таким образом, 20 января в ходе церемонии инаугурации, которая по традиции пройдет в Вашингтоне, в должность 46-го президента США вступит представитель Демократической партии Джо Байден. В 2009–2017 годах, при Бараке Обаме, он был вице-президентом.

Система президентских выборов в США выстроена таким образом, что окончательное решение о том, кто становится новым президентом страны, принимает именно коллегия выборщиков. По итогам голосования каждый из штатов направляет туда определенное число людей (пропорциональное представительству каждого штата в конгрессе). В случае даже минимального перевеса одного из кандидатов все выборщики от этого региона теоретически должны поддержать победителя (исключением из правил являются штаты Мэн и Небраска, где в определенных избирательных округах дополнительный голос может достаться проигравшему кандидату).

Технически процедура выглядит следующим образом: выборщики не собираются в одном месте, а голосуют каждый в своем штате. Они заполняют бюллетень и отправляют его по почте в сенат. Формально результаты будут объявлены только через десять дней, когда письма распечатают и пересчитают бюллетени. Однако на практике итоги голосования становятся известны уже спустя несколько часов.

МинПром

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