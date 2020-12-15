В ноябре Казахстан незначительно сократил выплавку стали

В течение ноября 2020 года металлурги Казахстана выплавили 352 504 тонны нерафинированной стали. Сокращение объёмов в годовом сопоставлении – 0,7%.
За 11 месяцев показатели ухудшились к аналогичному периоду 2019 года на 5,5% до 3 579 921 тонны, сообщается в материалах комитета по статистике министерства национальной экономики РК.
Производство плоского проката на металлургических предприятиях Казахстана составило по итогам ноября 201 170 тонн – на 59,8% больше результата ноября прошлого года. В течение января-ноября объёмы выросли год к году на 22,8% до 2 285 829 тонн.
Производители ферросплавов снизили объёмы в сентябре на 1,3% в годовом сопоставлении до 180 920 тонн, но по итогам 11 месяцев зафиксирован рост показателей на 1,3% до 2 010 881 тонн.