Госбанки списали неработающие кредиты на 11 млрд грн Государственные банки в июне - ноябре 2020 года списали неработающиие кредиты (NPL) на общую сумму 111 млрд грн. Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко сообщил на своей странице в сети Facebook.



Он напомнил, что в конце июня Совет по финстабильности одобрил трехлетние планы государственных банков по снижению объема неработающих кредитов.



"С тех пор процесс по снижению NPL сдвинулся с полумертвой точки. За третий квартал доля неработающих кредитов сократилась на 2,9 процентного пункта – до 45,6% кредитного портфеля. В октябре этот процесс продолжился и на 1 ноября доля NPL составляет 43,4%. Существенную работу выполнили государственные банки, которые в июне-ноябре списали 111 млрд грн зарезервированной задолженности. Это позволило им впервые за долгое время уменьшить долю NPL в своих портфелях ниже 60%", – сообщил Шевченко.



Глава НБУ подчеркнул, что под большинство проблемной задолженности сформированы резервы, но такая доля неработающих кредитов также негативно сказывается на инвестиционной привлекательности банков, которую нужно повышать.



"Поэтому мы советуем госбанкам продолжить выполнять трехлетние планы по сокращению неработающих кредитов. Всем банкам стоит и в дальнейшем активно мониторить и обеспечивать работу с неработающими кредитами", – отметил Шевченко.



Он напомнил, что в июле 2017 года 58% всех кредитов в украинских банках были неработающими, а Украина была на первом месте в мире по этому показателю .



"Такой результат – это наследство прошлых лет, когда стандарты оценки заемщиков были низкими, кредитование связанных лиц – распространенным явлением, а права кредиторов – недостаточно защищенными", – отметил Шевченко.



Как сообщалось, в октябре государственный "Приватбанк" списал 38 млрд грн неработающих кредитов. В результате доля проблемных активов в банке снизилась с 79,2% до 76,7%, сообщили в НБУ. Ранее "Укрэксимбанк" списал неработающие кредиты на 17 млрд грн, а "Ощадбанк" – на 22 млрд грн.



Напомним, Совет финстабильности 30 июня 2020 года утвердил оперативные планы госбанков с неработающими активами, который для "Укрэксимбанка" предусматривает к 2023 году сокращение доли последних в более чем в два раза и снижение доли плохих кредитов (NPL) с 57% до 32%.



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