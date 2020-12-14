Цены на сталь выросли до восьмилетнего максимума С конца октября по середину декабря 2020 года на мировых рынках резко подорожало практически все металлургическое сырье и стальные полуфабрикаты. Рост составил не менее $100/т продукции. А с начала 2020 года металлолом прибавил в стоимости на 44%, а заготовка – на 33%.



За ними последует рост цен на готовую металлопродукцию, а котировки стабилизируются ближе к концу января 2020 года, прогнозирует в комментарии Uaprom.info заместитель директора ГП «Укрпровнешэкспертиза» Сергей Поважнюк.



По его словам, только за последнюю неделю стоимость квадратной заготовки выросла на $20-40/т FOB Black Sea. «Например, в Турции это $30-40/т FOB Black Sea, в Китае менее стремительно – до $20/т FOB China», - отметил эксперт.



Продолжают расти цены и на готовый прокат. Так, за последнюю неделю стоимость арматуры и катанки увеличилась на $15-20/т FOB, горячекатаного рулона и толстого листа – на $30-40/т FOB.



Согласно данным информагентства Platts, по состоянию на 14 декабря 2020 года цены на сырье и стальные полуфабрикаты достигли 8-летнего максимума. Последний раз металлолом так дорого стоил в мае 2012 года ($410/т CFR Turkey), квадратная заготовка – в начале 2013 года ($530/т FOB Black Sea).



При этом динамика цен на готовую стальную продукцию полностью совпадает с колебаниями стоимости сырья и полуфабрикатов. Поэтому, как считает С.Поважнюк, цены на металлопродукцию на украинском рынке в ближайшие несколько недель также продолжат расти – не менее, чем на $10-15/т FOB Black Sea.



МинПром

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