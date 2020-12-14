С 19 декабря в Украине установлены новые карантинные ограничения

С 19 декабря по всей территории Украины будут действовать новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
В частности новые ограничения запрещают:
проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;
проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;
работу общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). При этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.
Как сообщалось, Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.
Вместе с этим Кабмин продлил действие карантина до 28 февраля. Как пояснял министр здравоохранения Максим Степанов, на территории всей страны будут сохранены ограничения, соответствующие "оранжевой" зоне.