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Порт Южный досрочно выполнил годовой план

14.12.20 17:52 , Ukrainian Shipping Magazine
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Как сообщила Администрация морских портов Украины на своей странице в Facebook, к середине декабря общий грузооборот порта составил 58,51 млн тонн. За весь прошлый год в порту перевалили 53,86 млн тонн. С начала года портовые операторы обработали на 15,1% грузов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По сообщению пресс-службы, основными грузами порта Южный стали руда, уголь и зерно. Грузооборот экспортных грузов в порту составил 45,07 млн тонн, импортных – 6,9 млн тонн. Транзитных было обработано 6,2 млн тонн, каботажных – 0,34 млн тонн.

Перевалка контейнеров в морском порту Пивденный за отчетный период увеличилась на 8,5%. Также за неполных 12 месяцев порт принял 1152 судна, из них 165 – типа Capesize.

Морской порт "Южный" расположен на берегах Аджалыкского лимана на северо-западном побережье Черного моря. Количество грузовых причалов — 19, длина грузового причального фронта — 4,946 километра. С 21 июня 2014 года в порту утверждена осадка 18,5 метра. Гавань является самой глубоководной в украинской акватории Черного моря.

МинПром

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