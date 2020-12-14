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Крупнейшие аэрокосмические предприятия КБ Южное и Южмаш будут корпоратизированы

14.12.20 17:29 , 112 Украина
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Украина проведет корпоратизацию крупнейших аэрокосмических предприятий КБ "Южное" и "Южмаш", однако продажу их акций или же привлечение стратегического инвестора пока не рассматривает. Об этом вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщил на брифинге, передает корреспондент 112.ua.

огда мы введем корпоративную модель управления, мы получим возможность привлекать инвесторов, в том числе стратегических. На первом этапе пока мы не рассматриваем возможности продажи акций КБ "Южное" или "Южмаш". Перед нами стоит только задача провести корпоратизацию. Дальше в случае возникновения предложений, я думаю, они будут рассматриваться в том числе и привлечение стратегического инвестора в эту отрасль", - заявил О.Уруский.

По его словам, управлять акциями КБ "Южное" и "Южмаш" будет новосозданный холдинг "Аэрокосмические системы".

МинПром

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