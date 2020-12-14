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Крупнейшие аэрокосмические предприятия КБ Южное и Южмаш будут корпоратизированы
14.12.20 17:29 , 112 Украина
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Украина проведет корпоратизацию крупнейших аэрокосмических предприятий КБ "Южное" и "Южмаш", однако продажу их акций или же привлечение стратегического инвестора пока не рассматривает. Об этом вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщил на брифинге, передает корреспондент 112.ua.
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