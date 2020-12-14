За 11 месяцев Украина снизила экспорт нефтепродуктов на 36%

Украина в январе-ноябре 2020 года сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 3,078 млрд долл., что на 36,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.
Согласно данным таможни импорт нефтепродуктов из России составил 1,11 млрд долл. (35,9% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 1,09 млн долл. (35,4%), из Литвы – 360,2 млн долл. (11,7%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 520,3 млн долл.
Также сообщается, что в натуральном выражении за 11 месяцев в Украину было импортировано 7,235 млн тонн нефтепродуктов, что на 5,6% меньше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года (7,67 млн тонн).
В 2019 году валютные расходы на импорт нефтепродуктов в Украину сократились на 6,7% - до 5,315 млрд долл., тогда как в 2018 году импорт нефтепродуктов в Украину вырос на 31% - до 5,5 млрд долл.