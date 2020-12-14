Центрэнерго предлагает использовать золу для строительства дорог АО "Центрэнерго" предлагает рассмотреть возможность привлечения ресурсов золоотвалов тепловых электростанций компании в программе "Большое строительство".

Как сообщает пресс-служба компании, с соответствующим предложением "Центрэнерго" обратилось к Министерству инфраструктуры и Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор").



"В настоящее время незначительные объемы отбора золы частными компаниями способны решать только их коммерческие вопросы, однако не помогут улучшить экологию городов-спутников ТЭС. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству потенциальных партнеров, заинтересованных в отборе не менее 20 тысяч тонн в месяц сухой золы выноса на каждой из ТЭС компании. Только при условии таких или более высоких объемов можно ожидать действительно результативных положительных изменений для окружающей среды", ‒ сказано в сообщении.



Зола выноса сухая используется, в частности, в производстве малоцементных бетонов при подготовке основы автодорог, а также в шлакосиликатных бетонах, которые используют при ремонтах дорог и мостов.



Как сообщалось, ранее "Укравтодор" начал использовать металлургические шлаки при строительстве дорог. В 2021 году планируется использовать 1 миллион тонн этих отходов, сообщал глава ведомства Александр Кубраков.



Ранее "Укравтодор" уже предусмотрел использование доменных шлаков при строительстве участка дороги длинной 29,5 км из Киева в Днепр за 10,6 млрд грн.



При этом на момент объявления этого тендера в Украине вообще не было отдельного Государственного стандарта, который бы позволял использовать шлаки для строительства дорог.



Кроме того, заместитель министра финансов Александр Кава заявлял, что эффективность и качество использования шлаков для строительства дорог не было исследовано, такую попытку сделают только в следующем году.



При этом, несмотря на отсутствие действующего ГОСТа и надлежащих испытаний, "Укравтодор" еще в июне отчитывался об использовании 30 тыс. кубометров металлургических шлаков на дорогах так называемого "Большого строительства", объявив о планах использовать 482 тыс. кубометров металлургических шлаков при строительстве дорог в 2020 году.



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