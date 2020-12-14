Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Центрэнерго предлагает использовать золу для строительства дорог

14.12.20 16:52 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

АО "Центрэнерго" предлагает рассмотреть возможность привлечения ресурсов золоотвалов тепловых электростанций компании в программе "Большое строительство".
Как сообщает пресс-служба компании, с соответствующим предложением "Центрэнерго" обратилось к Министерству инфраструктуры и Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор").

"В настоящее время незначительные объемы отбора золы частными компаниями способны решать только их коммерческие вопросы, однако не помогут улучшить экологию городов-спутников ТЭС. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству потенциальных партнеров, заинтересованных в отборе не менее 20 тысяч тонн в месяц сухой золы выноса на каждой из ТЭС компании. Только при условии таких или более высоких объемов можно ожидать действительно результативных положительных изменений для окружающей среды", ‒ сказано в сообщении.

Зола выноса сухая используется, в частности, в производстве малоцементных бетонов при подготовке основы автодорог, а также в шлакосиликатных бетонах, которые используют при ремонтах дорог и мостов.

Как сообщалось, ранее "Укравтодор" начал использовать металлургические шлаки при строительстве дорог. В 2021 году планируется использовать 1 миллион тонн этих отходов, сообщал глава ведомства Александр Кубраков.

Ранее "Укравтодор" уже предусмотрел использование доменных шлаков при строительстве участка дороги длинной 29,5 км из Киева в Днепр за 10,6 млрд грн.

При этом на момент объявления этого тендера в Украине вообще не было отдельного Государственного стандарта, который бы позволял использовать шлаки для строительства дорог.

Кроме того, заместитель министра финансов Александр Кава заявлял, что эффективность и качество использования шлаков для строительства дорог не было исследовано, такую попытку сделают только в следующем году.

При этом, несмотря на отсутствие действующего ГОСТа и надлежащих испытаний, "Укравтодор" еще в июне отчитывался об использовании 30 тыс. кубометров металлургических шлаков на дорогах так называемого "Большого строительства", объявив о планах использовать 482 тыс. кубометров металлургических шлаков при строительстве дорог в 2020 году.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:29
Крупнейшие аэрокосмические предприятия КБ Южное и Южмаш будут корпоратизированы
17:16
За 11 месяцев Украина снизила экспорт нефтепродуктов на 36%
17:15
Цены на сталь выросли до восьмилетнего максимума
16:30
Китайских металлургов возмутило резкое повышение цен на руду
16:11
Правительство пообещало на этой неделе расплатиться с горняками
15:57
Европейские производители грузовиков откажутся от ДВС к 2040 году
15:41
Moody's отозвало рейтинг так называемых евробондов Януковича на 3 млрд долл.
15:12
Китай начал производство беспилотных автомобилей
14:59
Нафтогаз тщательно скрывает себестоимость добычи газа
14:31
Fortescue Metals построит завод по производству зеленого водорода в Тасмании
14:22
Власти США помогли снизить цену электроэнергии для промышленного гиганта
14:14
15 декабря Рада рассмотрит бюджет на 2021 год
13:47
Иран значительно нарастил выпуск меди
13:34
С начала отопительного сезона Украина уже потратила 11% запасов газа
13:12
Профсоюз горняков Украины пригрозил властям всеукраинской забастовкой шахтеров
12:52
Цинк дорожает на мировых рынках из-за дефицита концентрата в Китае
12:31
Экономисты считают, что Большая стройка спасла экономику Украины
12:10
Свыше 20 компаний Украины присоединились к Европейскому альянсу чистого водорода
11:49
По иску ВЭБ.РФ арестованы акции украинской судоходной компании
11:35
Вместо штрафа Норникель выплатит более 1 млрд долл. дивидендов
11.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!