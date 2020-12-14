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Китайских металлургов возмутило резкое повышение цен на руду

14.12.20 16:30 , Металлургпром
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Крупнейшие производители стали в Китае обратились к регулирующим органам страны с просьбой проверить цены на железную руду, которые выросли более чем на 50% за месяц на фоне глобального восстановления производства стали, опережающего предложение сырья.

"Текущий рост цен на железную руду отклонился от фундаментальных показателей спроса и предложения и значительно превзошел ожидания сталелитейных заводов, и есть явные признаки спекуляции капиталом", - заявляют производители стали Baowu, Shagang, Hebei Iron and Steel, Anshan Iron and Steel, Shougang, Valin Iron and Steel и Jianlong Iron and Steel говорится в заявлении, опубликованном Китайской ассоциацией черной металлургии (Cisa).

Самый активный фьючерсный контракт на железную руду на Далянской товарной бирже (DCE) впервые с момента запуска торгов этим товаром в октябре 2013 года поднялся выше уровня 1000 юаней (примерно 153 долл. США) за тонну. В конце сегодняшней дневной сессии контракт упал до 966 юаней за тонну, что на 7,3 процентных пункта ниже максимума.

"Механизм ценообразования на рынке железной руды дал сбой", - заявили сталелитейщики, призвав "государственную администрацию по надзору за рынком и Комиссию по регулированию ценных бумаг Китая принять эффективные меры для своевременного вмешательства в расследования и жестких мер по устранению возможных нарушений законов и правил".

Последний раз китайские чиновники расследовали сговор на сырьевом рынке КНР в прошлом году, добившись резкой корректировки как биржевых, так и спотовых цен на руду.

"Скорость снижения запасов руды в портах Китая предполагает, что рынок в настоящее время испытывает дефицит около 80 млн тонн, при цене на 50 долл.  на тонне выше его "нормального" уровня по сравнению с запасами. Очевидно, что рынок цен находится в более жестких условиях со спекулятивным притоком на биржах, что приведет к росту цен, но мы прогнозируем дефицит морских перевозок в начале следующего года всего в 35 млн тонн", - написал сегодня американский банк Morgan Stanley.

Ранее сообщалось, что Китайская ассоциация черной металлургии потребовала объяснений от англо-австралийской горнодобывающей компании BHP по поводу резкого роста цен на железную руду.

"Текущая цена на железную руду стала ненормальной", - заявил Ли Синьчуан, президент Китайского института планирования и исследований металлургической промышленности, который также является заместителем главы CISA. "Как она может так быстро расти за такое короткое время? Это привело к образованию огромного пузыря и серьезно угрожает нашей промышленной безопасности", - констатировал он.

МинПром

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