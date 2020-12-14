Правительство пообещало на этой неделе расплатиться с горняками

На этой неделе планируется проведение выплат задолженности по заработной плате шахтерам. Об этом сказал представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан на согласительном совете в понедельник, сообщает Укринформ.



"На этой неделе планируется осуществить выплаты задолженности по заработным платам шахтеров угольной отрасли. Опять же, согласно внесенным парламентом изменений в Госбюджет, 1, 4 млрд грн планируется направить на эти цели", - подчеркнул В.Мокан.



По его словам, выплата заработных плат горнякам находится на особом контроле в правительстве.



Как сообщал Укринформ, 17 ноября Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа"). Согласно изменениям в государственном бюджете предусмотрены 1,4 млрд грн на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашение возникшей задолженности.



Ранее сообщалось, что Независимый профсоюз горняков Украины (НПГУ) организует и возглавит всеукраинскую забастовку шахтеров если до 20 декабря, как это было обещано во время последнего заседания правительства, не будут погашены долги по заработной плате горнякам всех угольных шахт стран.



МинПром

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