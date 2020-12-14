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Европейские производители грузовиков откажутся от ДВС к 2040 году

14.12.20 15:57
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Семь европейских производителей грузовиков подписали соглашение прекратить выпускать автомобили, загрязняющие окружающую среду, к 2040 году, пишет Financial Times. Ранее они планировали отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2050 году.

Соглашение подписали Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford, которые выступают под эгидой Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA). Компании намерены сосредоточиться на развитии транспорта на водородном топливе и электромоторах. Как уточнил изданию генеральный директор Scania Хенрик Хенрикссон, на развитие этих технологий производители готовы потратить от €50 млрд до €100 млрд. А в выборе и развитии технологий автоконцернам будет помогать Потсдамский институт изучения климатических изменений.

Кроме того, автопроизводители призвали европейские власти повысить налог на углеродное топливо, чтобы не стимулировать инвестиции в развитие новых проектов по добыче ископаемого топлива.

Ускорить переход от традиционных топливных двигателей к экологически чистому транспорту производителей подталкивают правительства европейских стран. Многие из них планируют запретить продажи авто с дизельным или бензиновым двигателем уже с 2030 года (Великобритания, Дания, Ирландия, Нидерланды), к 2040 году к ним присоединятся, например, Франция, Испания и Шотландия. А Норвегия и вовсе намерена отказаться от двигателей внутреннего сгорания уже к 2025 году.

МинПром

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