Moody's отозвало рейтинг так называемых евробондов Януковича на 3 млрд долл. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало приоритетный необеспеченный рейтинг правительства Украины "Ca" по еврооблигациям на 3 млрд долл., которые Украина продала в декабре 2013 года и которые сейчас являются предметом спора между Украиной и Россией в британских судах.



"Moody's решило отозвать рейтинг по причинам делового характера", – указано в сообщении.



Как сообщалось, в феврале 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на 3 млрд долл., по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на 3 млрд долл., сумму неосуществленного купонного платежа на 75 млн долл., а также штрафные проценты, начисляемые в сумме 674 тыс. долл. за каждый день просрочки, и часть издержек в рамках разбирательства.



Однако после жалобы Украины в сентябре 2018 года апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре, так как аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.



Верховный суд Великобритании 9-12 декабря 2019 года рассматривал жалобы Украины и России на это решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на 3 млрд долл. и отложил вынесение решения.



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