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Власти США помогли снизить цену электроэнергии для промышленного гиганта

14.12.20 14:22 , Українські Новини
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Один из крупнейших американских производителей алюминия Century Aluminium достигла договоренности с энергоснабжающей компанией Santee Cooper об условиях поставки электроэнергии по сниженным ценам для своего находящегося под угрозой закрытия завода Mount Holly в штате Южная Каролина. Об этом говорится в сообщении Century Aluminium.

Местные СМИ отмечают, что таким образом завод Mount Holly избежал закрытия и увольнения 300 работников. Подписание соглашения с Santee Cooper позволит дополнительно создать на предприятии 70 рабочих мест.

Согласно сообщению Century Aluminium, новый контракт будет действовать до декабря 2023 года. Он позволит не только сохранить в работе действующие мощности по выплавке алюминия, но и увеличить их на 50% за счет запуска половины простаивающей производственной линии.

Century Aluminium три года судилась с Santee Cooper из-за необоснованно высоких цен на электроэнергию, на которую приходится большая часть себестоимости алюминиевого производства.

По словам главного операционного директора Century Джесси Гэри, достичь нынешних договоренностей сторонам удалось при посредничестве властей штата Южная Каролина.

Напомним, что в Украине, согласно отчету Еврокомиссии, самые высокие тарифы на электроэнергию в Европе.

Как сообщалось, в конце ноября, по информации Федерации работодателей Украины, рост потребления электроэнергии с началом холодов привел к двукратному увеличению цены на электроэнергию для промышленных потребителей. Так дорого электроэнергия в 2020 году для промпотребителей еще не стоила.

В Украине 21 июля Верховная Рада приняла закон 810-IX о снижении "зеленого" тарифа энергетикам.

Кроме того, промышленным предприятиям, которые проводят экологическую модернизацию, законодатели предусмотрели финансовый стимул, позволяющий им не платить надбавку к "зеленому тарифу".

Однако, Кабмин до сих пор затягивает принятие подзаконных актов, в результате чего ни один завод "зеленой металлургии" так и не смог воспользоваться данным стимулом.

МинПром

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