Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Fortescue Metals построит завод по производству зеленого водорода в Тасмании

14.12.20 14:31 , Металлургпром
печать
размер текста:

Горнодобывающая компания из Австралии намерена построить завод по производству зеленого водорода мощностью 250 МВт в Белл-Бэй в Тасмании, способного производить 250 000 тонн "зеленого" водорода.

Австралийский производитель железной руды Fortescue Metals планирует сотрудничать с японской энергетической фирмой Iwatani и инженерной фирмой Kawasaki Heavy Industries (KHI) в проекте производства экологически чистого водорода с целью будущего экспорта газа в Японию.

На прошлой неделе Fortescue подписала соглашение с японскими партнерами о совместной разработке цепочки поставок сжиженного водорода, производимого из возобновляемых источников энергии в Австралии. Фирмы планируют производить водород из источников солнечной и ветровой энергии, сжижать этот зеленый водород и затем экспортировать его в Японию.

Fortescue отдельно рассматривает возможность строительства завода по производству зеленого водорода мощностью 250 МВт в Белл-Бэй в Тасмании, способного производить 250 000 тонн "зеленого" водорода в год за счет возобновляемых источников энергии. По заявлению компании, этот проект станет важным шагом на пути к позиционированию Австралии на переднем крае экспортного рынка экологически чистого водорода.

Австралия становится популярным местом для японских компаний, вкладывающих средства в сектор производства экологически чистого водорода. Обе страны работают вместе над стратегиями по сокращению выбросов парниковых газов, развивая водородное сотрудничество для поддержки национального и глобального перехода к устойчивой экономике с низким уровнем выбросов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:59
Нафтогаз тщательно скрывает себестоимость добычи газа
14:22
Власти США помогли снизить цену электроэнергии для промышленного гиганта
14:14
15 декабря Рада рассмотрит бюджет на 2021 год
13:47
Иран значительно нарастил выпуск меди
13:34
С начала отопительного сезона Украина уже потратила 11% запасов газа
13:12
Профсоюз горняков Украины пригрозил властям всеукраинской забастовкой шахтеров
12:52
Цинк дорожает на мировых рынках из-за дефицита концентрата в Китае
12:31
Экономисты считают, что Большая стройка спасла экономику Украины
12:10
Свыше 20 компаний Украины присоединились к Европейскому альянсу чистого водорода
11:49
По иску ВЭБ.РФ арестованы акции украинской судоходной компании
11:35
Вместо штрафа Норникель выплатит более 1 млрд долл. дивидендов
11:14
Baosteel решил резко повысить цены на прокат
11:08
Украинцы начали подавать заявки на получение 8 тыс грн помощи
10:54
Выплавка нержавейки в Китае превзошла докарантинные уровни
10:32
В США наращивают мощности по добыче меди
10:25
ОГХК возобновила поставки ильменита в оккупированный Крым
10:13
Европейский арбитраж обязал Украину отменить запрет на вывоз леса-кругляка
09:53
Гасить долги за зеленые киловатты будут исходя из ситуации в государстве - Разумков
09:26
МЭА подсчитало снижение мирового спроса на электроэнергию
08:53
В январе-октябре РФ сократила экспорт стали на 3,9%
11.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!