Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

15 декабря Рада рассмотрит бюджет на 2021 год

14.12.20 14:14 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Верховная Рада во вторник, 15 декабря, рассмотрит проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", а также два законопроекта, связанные с деятельностью Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК). Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил во время согласительного совета, передает пресс-служба ВР.

По его словам, завтра также планируется рассмотреть законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (№4100) и проект постановления "О смете Верховной Рады на 2021 год" (№4448).

Д.Разумков отметил, что после общения с председателями фракций и групп видит "абсолютный конструктив" и выразил надежду, что до завтра такая позиция не изменится и все будут готовы поработать над бюджетом.

"Я хотел бы верить, что мы сможем завтра рассмотреть все необходимые законопроекты и принять их для того, чтобы создать предпосылки вхождения в новый год с полным финансовым пониманием, что будет происходить 1 января 2021 года", – сказал председатель парламента.

Кроме того, на завтра запланировано рассмотрение проекта закона "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 4467).

Как сообщалось, 26 ноября Кабинет министров утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год". В обновленном проекте дефицит госбюджета сокращен с планируемых ранее 6% до 5,47% ВВП или на 23,7 млрд грн – до 246,6 млрд грн.

Согласно закону о госбюджете-2020, предельный размер дефицита определен в 298,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 274,5 млрд грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:59
Нафтогаз тщательно скрывает себестоимость добычи газа
14:31
Fortescue Metals построит завод по производству зеленого водорода в Тасмании
14:22
Власти США помогли снизить цену электроэнергии для промышленного гиганта
13:47
Иран значительно нарастил выпуск меди
13:34
С начала отопительного сезона Украина уже потратила 11% запасов газа
13:12
Профсоюз горняков Украины пригрозил властям всеукраинской забастовкой шахтеров
12:52
Цинк дорожает на мировых рынках из-за дефицита концентрата в Китае
12:31
Экономисты считают, что Большая стройка спасла экономику Украины
12:10
Свыше 20 компаний Украины присоединились к Европейскому альянсу чистого водорода
11:49
По иску ВЭБ.РФ арестованы акции украинской судоходной компании
11:35
Вместо штрафа Норникель выплатит более 1 млрд долл. дивидендов
11:14
Baosteel решил резко повысить цены на прокат
11:08
Украинцы начали подавать заявки на получение 8 тыс грн помощи
10:54
Выплавка нержавейки в Китае превзошла докарантинные уровни
10:32
В США наращивают мощности по добыче меди
10:25
ОГХК возобновила поставки ильменита в оккупированный Крым
10:13
Европейский арбитраж обязал Украину отменить запрет на вывоз леса-кругляка
09:53
Гасить долги за зеленые киловатты будут исходя из ситуации в государстве - Разумков
09:26
МЭА подсчитало снижение мирового спроса на электроэнергию
08:53
В январе-октябре РФ сократила экспорт стали на 3,9%
11.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!