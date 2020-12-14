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Иран значительно нарастил выпуск меди

14.12.20 13:47 , Иран.ру
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Иран произвел 188 900 тонн катодной меди за первые восемь месяцев текущего 1399 иранского года (с 20 марта по 20 ноября), что на 7,1% больше, чем за тот же период прошлого года, когда производство составило 176 300 тонн.

Согласно сообщению IRNA, опубликованному в воскресенье, производство медного концентрата в Иране за восемь месяцев составило 804 480 тонн, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сообщении добавлено, что Иран произвел 97 665 тонн медного концентрата в течение месяца, закончившегося 20 ноября, что на 3% больше по сравнению с показателем за тот же период прошлого года.

В начале мая, в медном секторе провинции Керман на юго-востоке Ирана были запущены четыре проекта на общую сумму около 952,3 млн долл. Президент Ирана Хасан Рухани открыл проекты посредством видеоконференции.

Все проекты, относящиеся к Хатонабадскому медному комбинату, включали увеличение мощности комплекса по выплавке меди, а также строительство здесь хранилища медного концентрата, завода по производству серной кислоты и установки подачи кислорода.

МинПром

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