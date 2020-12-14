Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Профсоюз горняков Украины пригрозил властям всеукраинской забастовкой шахтеров

14.12.20 13:12 , Металлургпром
печать
размер текста:

Независимый профсоюз горняков Украины (НПГУ) организует и возглавит всеукраинскую забастовку шахтеров если до 20 декабря, как это было обещано во время последнего заседания правительства, не будут погашены долги по заработной плате горнякам всех угольных шахт страны. Об этом заявил председатель НПГУ Михаил Волынец на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

"В случае, если власть не закроет зарплатную задолженность перед шахтерами до 20 декабря, как это было обещано во время последнего заседания правительства - Независимый профсоюз горняков Украины будет призывать горняков всех шахт к проведению забастовок во всех доступных формах. На этот раз не будет отдельных, региональных протестов, а будет один масштабный, управляемый", - заявил М.Волынец.

По его информации, на сегодня из-за долгов по заработной плате об отказе спускаться в забой или отгружать уголь пока не будет полного расчета заявили горняки шахт ГП "Львовуголь", ГП "Мирноградвугилля" и ГП "Селидовуголь".

Ранее сообщалось, что средства на погашение долгов по зарплате шахтерам в сумме 1,4 млрд грн начнут поступать угольным предприятиям с 20 декабря в соответствии с законом №4119 о финансовом оздоровлении "Укрнафты".

Верховная Рада 17 ноября приняла в целом законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет Украины на 2020 год относительно реализации ст.11 закона о рынке природного газа, предусматривающего финансовое оздоровление ПАО "Укрнафта" путем взаимозачета с НАК "Нафтогаз"" и госбюджетом.

Средства в размере 10,3 млрд грн, полученные госбюджетом в результате операции, будут направлены на финансирование Фонда борьбы с COVID-19 (8,9 млрд грн) и выплату задолженности по зарплатам перед шахтерами (1,4 млрд грн).

Всего за 11 месяцев 2020 года на выплату зарплаты и погашения задолженности по заработной плате на государственных шахтах направили 5,3 млрд грн, в том числе из государственного бюджета – 3,6 млрд грн.

В конце 2020 года в Украине стартовала реформа угольной отрасли, в результате которой часть шахт первой категории станет ресурсной базой для ПАО "Центрэнерго", с возможным последующим созданием вертикально интегрированной компании. Вторая категория - шахты "двойного" назначения, то есть добывающие энергетический и коксующийся уголь. Третья категория шахт получит шанс на "вторую" жизнь. Их будут предлагать на приватизацию как целостные имущественные комплексы, для которых возможно переформатирование хозяйственной деятельности.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:59
Нафтогаз тщательно скрывает себестоимость добычи газа
14:31
Fortescue Metals построит завод по производству зеленого водорода в Тасмании
14:22
Власти США помогли снизить цену электроэнергии для промышленного гиганта
14:14
15 декабря Рада рассмотрит бюджет на 2021 год
13:47
Иран значительно нарастил выпуск меди
13:34
С начала отопительного сезона Украина уже потратила 11% запасов газа
12:52
Цинк дорожает на мировых рынках из-за дефицита концентрата в Китае
12:31
Экономисты считают, что Большая стройка спасла экономику Украины
12:10
Свыше 20 компаний Украины присоединились к Европейскому альянсу чистого водорода
11:49
По иску ВЭБ.РФ арестованы акции украинской судоходной компании
11:35
Вместо штрафа Норникель выплатит более 1 млрд долл. дивидендов
11:14
Baosteel решил резко повысить цены на прокат
11:08
Украинцы начали подавать заявки на получение 8 тыс грн помощи
10:54
Выплавка нержавейки в Китае превзошла докарантинные уровни
10:32
В США наращивают мощности по добыче меди
10:25
ОГХК возобновила поставки ильменита в оккупированный Крым
10:13
Европейский арбитраж обязал Украину отменить запрет на вывоз леса-кругляка
09:53
Гасить долги за зеленые киловатты будут исходя из ситуации в государстве - Разумков
09:26
МЭА подсчитало снижение мирового спроса на электроэнергию
08:53
В январе-октябре РФ сократила экспорт стали на 3,9%
11.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!