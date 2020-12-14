Профсоюз горняков Украины пригрозил властям всеукраинской забастовкой шахтеров Независимый профсоюз горняков Украины (НПГУ) организует и возглавит всеукраинскую забастовку шахтеров если до 20 декабря, как это было обещано во время последнего заседания правительства, не будут погашены долги по заработной плате горнякам всех угольных шахт страны. Об этом заявил председатель НПГУ Михаил Волынец на своей странице в Фейсбук в воскресенье.



"В случае, если власть не закроет зарплатную задолженность перед шахтерами до 20 декабря, как это было обещано во время последнего заседания правительства - Независимый профсоюз горняков Украины будет призывать горняков всех шахт к проведению забастовок во всех доступных формах. На этот раз не будет отдельных, региональных протестов, а будет один масштабный, управляемый", - заявил М.Волынец.



По его информации, на сегодня из-за долгов по заработной плате об отказе спускаться в забой или отгружать уголь пока не будет полного расчета заявили горняки шахт ГП "Львовуголь", ГП "Мирноградвугилля" и ГП "Селидовуголь".



Ранее сообщалось, что средства на погашение долгов по зарплате шахтерам в сумме 1,4 млрд грн начнут поступать угольным предприятиям с 20 декабря в соответствии с законом №4119 о финансовом оздоровлении "Укрнафты".



Верховная Рада 17 ноября приняла в целом законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет Украины на 2020 год относительно реализации ст.11 закона о рынке природного газа, предусматривающего финансовое оздоровление ПАО "Укрнафта" путем взаимозачета с НАК "Нафтогаз"" и госбюджетом.



Средства в размере 10,3 млрд грн, полученные госбюджетом в результате операции, будут направлены на финансирование Фонда борьбы с COVID-19 (8,9 млрд грн) и выплату задолженности по зарплатам перед шахтерами (1,4 млрд грн).



Всего за 11 месяцев 2020 года на выплату зарплаты и погашения задолженности по заработной плате на государственных шахтах направили 5,3 млрд грн, в том числе из государственного бюджета – 3,6 млрд грн.



В конце 2020 года в Украине стартовала реформа угольной отрасли, в результате которой часть шахт первой категории станет ресурсной базой для ПАО "Центрэнерго", с возможным последующим созданием вертикально интегрированной компании. Вторая категория - шахты "двойного" назначения, то есть добывающие энергетический и коксующийся уголь. Третья категория шахт получит шанс на "вторую" жизнь. Их будут предлагать на приватизацию как целостные имущественные комплексы, для которых возможно переформатирование хозяйственной деятельности.



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