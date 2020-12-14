Цинк дорожает на мировых рынках из-за дефицита концентрата в Китае Как сообщает китайское издание Shanghai Metals Market (SMM), в ноябре производство рафинированного цинка в стране составило 566,3 тыс. т, на 5,9% больше, чем в том же месяце прошлого года, но на 1,2% меньше, чем в октябре.



По итогам января-ноября китайские компании получили 5,55 млн т цинка, на 4,6% больше, чем годом ранее. Однако SMM отмечает, что выпуск имеет тенденцию к снижению. Из-за самых низких тарифов на обогащение концентрата за последние два года и дефицита этого сырья ряд компаний в провинциях Хунань и Юньнань планируют приостановить производство в декабре.



По словам Амина Захира, возглавляющее подразделение по торговле металлами и рудами в компании Trafigura, обострение дефицита цинкового концентрата в последние месяцы способствовало повышению котировок на цинк на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) до максимального уровня с апреля 2019 г.



В то время как заводы снижают выпуск рафинированного цинка, спрос на него, наоборот, увеличился в четвертом квартале текущего года вследствие расширения производства оцинкованной стали, которая сейчас очень востребована в автомобилестроении и строительном секторе.



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