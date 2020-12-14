По иску ВЭБ.РФ арестованы акции украинской судоходной компании Восточно-Карибский Верховный суд Британских Виргинских островов 10 декабря по ходатайству ВЭБ.РФ вынес постановление об аресте принадлежащих Украине акций судоходной компании Fishing Company S.A.



Компания находится в ведении Государственного рыболовного агентства Украины, она владеет несколькими судами, которые ведут рыбный промысел в водах Тихого и Атлантического океанов, сообщает Интерфакс-Украина.



Постановление об аресте акций стало результатом вынесения 10 апреля 2020 года Стокгольмским арбитражным судом двух отдельных арбитражных решений в пользу ВЭБа, говорится в сообщении. В них Украину обязали возместить ВЭБу расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства по инвестиционному спору, вызванному экспроприацией украинской "дочки" ВЭБа - Проминвестбанка (ПИБ).



Украина отказалась добровольно исполнить решение арбитража, 15 октября Восточно-Карибский Верховный суд признал и привел в исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда на территории Британских Виргинских островов.



"ВЭБ неоднократно заявлял, что твердо намерен взыскать с Украины всю сумму долга, и готов действовать во всех возможных юрисдикциях", - заявил главный юрист ВЭБа Игорь Краснов.



Он отметил, что пока Украина не начнет добровольно исполнять свои обязательства, ВЭБ "не намерен прекращать усилия для поиска и ареста ее имущества по всему миру".



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