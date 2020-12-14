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Вместо штрафа Норникель выплатит более 1 млрд долл. дивидендов

14.12.20 11:35 , МеталлТорг
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10 декабря 2020 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (ВОСА) ПАО "ГМК "Норильский никель", на котором были утверждены дивиденды по итогам девяти месяцев 2020 года в размере 623,35 руб. на одну обыкновенную акцию (около 7,74 долл. по курсу ЦБ РФ на 03.11.2020 - дату рекомендации Советом директоров).

Общий размер денежных средств, которые будут направлены на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2020, составит 98,64 млрд руб. (около 1,2 млрд долл). ВОСА установило 24 декабря 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Как известно, Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии на норильской ТЭЦ в 148 млрд рублей (около 2,1 млрд долл. на момент объявления претензий). Сам "Норникель" оценил ущерб окружающей среде в результате аварии в 21,4 млрд рублей. Экспертная организация АНО "Экотерра", привлеченная "Норникелем" для оценки вреда водным объектам в ходе аварии, оценила ущерб в 17,94 млрд рублей.

МинПром

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