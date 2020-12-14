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Вместо штрафа Норникель выплатит более 1 млрд долл. дивидендов
14.12.20 11:35 , МеталлТорг
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10 декабря 2020 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (ВОСА) ПАО "ГМК "Норильский никель", на котором были утверждены дивиденды по итогам девяти месяцев 2020 года в размере 623,35 руб. на одну обыкновенную акцию (около 7,74 долл. по курсу ЦБ РФ на 03.11.2020 - дату рекомендации Советом директоров).
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