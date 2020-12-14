Baosteel решил резко повысить цены на прокат Крупнейший производитель стали в КНР Baosteel решил поднять в январе внутренние розничные цены на горячекатаный и холоднокатаный листовой прокат на 400 и 500 юаней за тонну, соответственно, с целью перенести рост затрат с недавно резко подскочившей цены на железную руду на цены на продукцию. Сильный спрос также повлиял на решение о повышении цен. Начиная со второго полугодия, стабильный спрос на автомобили и бытовую технику привел к стабильному спросу на металлопродукцию.



Хотя Baosteel прогнозирует рост затрат на сырье в первом квартале 2021 года из-за недавнего скачка цен на железную руду, компания считает, что сможет избежать падения прибыльности за счет переноса увеличения затрат на цены на продукцию.



Внутренние розничные цены на металлопродукцию в Китае продолжают расти ежедневно. 10 декабря цена на горячекатаную сталь достигла 4 483 юаней за тонну, что стало наивысшим уровнем за три года. Между тем цена на холоднокатаную сталь превысила 5 390 юаней за тонну, что стало самым высоким показателем с октября 2011 года.



Цены на австралийскую железную руду, импортируемую в Китай, также повышаются изо дня в день и 10 декабря достигли 156,9 долл. США за тонну. Хотя цены на железную руду высоки, спрос со стороны перерабатывающих предприятий растет и ее запасы быстро сокращаются.



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