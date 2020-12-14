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ОГХК возобновила поставки ильменита в оккупированный Крым

14.12.20 10:25
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Поставки украинского ильменита – сырья для производства титана — в оккупированный Крым возобновились. Незаконные схемы постоянно меняются, все делается для того, чтобы запутать пограничников и таможенников, которым предоставляют ложные документы на груз, пишет "Думская".

Издание отмечает, что ранее поставки производились из одесского порта, но сейчас сырье отправляют из порта Черноморск.

В субботу, 12 декабря, гавань покинул рудовоз BOGDAN, груженный 11,5 тысяч тонн ильменита. Судно пришло в Черноморск еще 27 ноября, но погрузке долго препятствовала СБУ. Уйти ему удалось только после вмешательства руководства Фонда госимущества, которое таким образом отстаивает интересы государственной же "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК), добывающей ильменит.

Последняя 13 октября этого года заключила контракт с чешской компанией Belanto trade s.r.o., обязавшись поставить в октябре-декабре 50 тысяч тонн ильменита, который добывается и обогащается в Иршанске Житомирской области. Belanto trade s.r.o. — это посредник, через который сырье получает предприятие "Крымский титан", расположенное на захваченном полуострове и принадлежащее олигарху Дмитрию Фирташу.

По данным информированных источников, сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым, составляет около 6,5 миллионов евро. Ранее поставками занималась немецкая ITS, но она привлекла внимание прессы и общественности, и после череды скандалов ее решили заменить. По данным информированных источников, вопрос курирует лично заместитель главы ФГИУ Денис Кудин.

BOGDAN заявил в качестве порта назначения турецкий Самсун, но в действительности направился в болгарскую Варну, в чем легко убедиться при помощи соответствующих онлайн-сервисов, предоставляющих информацию о местонахождении гражданских судов. В Болгарии его ждет другой сухогруз – SOURIA. Руду перегрузят на его борт, после чего SOURIA пойдет к берегам Крыма.

Отметим, что руководители Фонда госимущества пытаются убедить всех, что эта - совершенно незаконная — схема необходима для выживания Иршанского горно-обогатительного комбината. О том, что груз в итоге попадет в оккупированный Крым, чиновники, понятно, молчат.

По данным СМИ, с августа этого года завод Фирташа получил примерно 35 тысяч тонн украинского ильменита. Поставляла его все та же SOURIA, которая ходит под сирийским флагом.

ОБНОВЛЕНО В 20:35. Когда этот материал уже вышел, стало известно, что еще 10 декабря у 46 причала одесского порта ошвартовался рудовоз "Дубрава" под флагом Маршалловых Островов. Судно пришло в Одессу из Новороссийска и стоит под погрузкой 15 тысяч тонн ильменитовой руды. Порт назначения пока не известен.

МинПром

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