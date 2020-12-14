В США наращивают мощности по добыче меди Американская компания Taseko получила от экологического регулятора штата Аризона разрешение на использование водных ресурсов для нового медного комбината Florence.



Таким образом, теперь ничто не мешает компании завершить строительство и ввести предприятие в эксплуатацию в 2021 г. Производственная мощность Florence составит около 38,6 тыс. т меди в год.



Канадская компания Nevada Copper достигла соглашения с партнерами о привлечении дополнительных средств для увеличения производительности медной шахты Pumpkin Hollow в штате Невада до 22,7 тыс. т в год.



Цены на медь на мировом рынке сейчас находятся вблизи максимального уровня за последние семь лет. Кроме того, медь считается одним из "зеленых" металлов, спрос на которые в ближайшие годы резко возрастет вследствие увеличения выпуска электромобилей и создания новой инфраструктуры для энергетики, основанной на децентрализованной ветряной и солнечной генерации.



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