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В США наращивают мощности по добыче меди

14.12.20 10:32 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская компания Taseko получила от экологического регулятора штата Аризона разрешение на использование водных ресурсов для нового медного комбината Florence.

Таким образом, теперь ничто не мешает компании завершить строительство и ввести предприятие в эксплуатацию в 2021 г. Производственная мощность Florence составит около 38,6 тыс. т меди в год.

Канадская компания Nevada Copper достигла соглашения с партнерами о привлечении дополнительных средств для увеличения производительности медной шахты Pumpkin Hollow в штате Невада до 22,7 тыс. т в год.

Цены на медь на мировом рынке сейчас находятся вблизи максимального уровня за последние семь лет. Кроме того, медь считается одним из "зеленых" металлов, спрос на которые в ближайшие годы резко возрастет вследствие увеличения выпуска электромобилей и создания новой инфраструктуры для энергетики, основанной на децентрализованной ветряной и солнечной генерации.

МинПром

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