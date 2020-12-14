Европейский арбитраж обязал Украину отменить запрет на вывоз леса-кругляка Европейский Cоюз заявил, что победил в арбитраже с Украиной о запрете экспорта леса-кругляка. Теперь украинская сторона должна вскоре отменить принятый в 2015 году запрет. Об этом указано в сообщении на сайте Европейской комиссии.



"Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации. Следовательно, ожидается, что Украина как можно быстрее прекратит экспортный запрет", - отмечается в сообщении ЕК.



При этом уточняется, что ЕС поддерживает Украину различными проектами, включая поддержку охраны окружающей среды, а также государственного управления и устойчивого управления лесами.



Из решения арбитража следует, что запрет Украины на экспорт "не соответствует ни одной из этих законных целей".



Напомним, в 2016 году еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявлял, что одним из главных условий возобновления сотрудничества Украины с МВФ является снятие запрета на экспорт украинской древесины за границу.



Как сообщалось, в представительстве ЕС в Украине также подчеркивали, что политика Европейского союза и европейская интеграция не ведут к вырубке лесов, они, наоборот, помогают ей противостоять.



МинПром



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