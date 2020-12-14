Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Европейский арбитраж обязал Украину отменить запрет на вывоз леса-кругляка

14.12.20 10:13 , РБК Украина
печать
размер текста:

Европейский Cоюз заявил, что победил в арбитраже с Украиной о запрете экспорта леса-кругляка. Теперь украинская сторона должна вскоре отменить принятый в 2015 году запрет. Об этом указано в сообщении на сайте Европейской комиссии.

"Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации. Следовательно, ожидается, что Украина как можно быстрее прекратит экспортный запрет", - отмечается в сообщении ЕК.

При этом уточняется, что ЕС поддерживает Украину различными проектами, включая поддержку охраны окружающей среды, а также государственного управления и устойчивого управления лесами.

Из решения арбитража следует, что запрет Украины на экспорт "не соответствует ни одной из этих законных целей".

Напомним, в 2016 году еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявлял, что одним из главных условий возобновления сотрудничества Украины с МВФ является снятие запрета на экспорт украинской древесины за границу.

Как сообщалось, в представительстве ЕС в Украине также подчеркивали, что политика Европейского союза и европейская интеграция не ведут к вырубке лесов, они, наоборот, помогают ей противостоять.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:10
Свыше 20 компаний Украины присоединились к Европейскому альянсу чистого водорода
11:49
По иску ВЭБ.РФ арестованы акции украинской судоходной компании
11:35
Вместо штрафа Норникель выплатит более 1 млрд долл. дивидендов
11:14
Baosteel решил резко повысить цены на прокат
11:08
Украинцы начали подавать заявки на получение 8 тыс грн помощи
10:54
Выплавка нержавейки в Китае превзошла докарантинные уровни
10:32
В США наращивают мощности по добыче меди
10:25
ОГХК возобновила поставки ильменита в оккупированный Крым
09:53
Гасить долги за зеленые киловатты будут исходя из ситуации в государстве - Разумков
09:26
МЭА подсчитало снижение мирового спроса на электроэнергию
08:53
В январе-октябре РФ сократила экспорт стали на 3,9%
08:30
Цены на газ в Украине ниже европейских из-за больших запасов
08:07
Германия вводит жесткий карантин с 16 декабря
11.12.20
18:04
Легализация игорного бизнеса пополнит казну более чем на 7 млрд грн
17:51
УЗ требует отменить налог на землю под путями и акциз на топливо
17:31
ЕБРР стал меньше инвестировать в Украину
17:13
Строительство Северного потока-2 возобновлено
17:11
Гарантий выполнения финплана Укрзализныци на 2021 год нет – Магера
17:02
В 2021 году Украина изменит направления экспорта стали – Шпенов
16:51
Ощадбанк выдал бизнесу кредитов на 1 млрд грн
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!