Гасить долги за зеленые киловатты будут исходя из ситуации в государстве - Разумков В выплате инвесторам долгов по зеленому тарифу Верховная Рада и Кабмин будут исходить из ситуации в государстве и определять те сферы, которые нуждаются в поддержке в первую очередь.



Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Сегодня. Итоги".



Ведущий Олег Панюта отметил, что средств на погашение более 10 млрд грн долга перед "зелеными" инвесторами в проекте госбюджета-2021 не предусмотрены. И спросил, насколько важно, чтобы Кабмин и бюджетный комитет ВР при согласовании проекта в понедельник все же нашли необходимую сумму для расчетов.



"Я уверен, что и Верховная Рада, и Кабинет министров будут расставлять приоритеты, что действительно сегодня нуждается в поддержке государства. А лишних средств в бюджете у нас с вами, к сожалению, нет", – отметил Разумков.



Он сказал: "Очень важно отвечать за то, что ты делаешь и что ты говоришь, и за те обязательства, которые ты на себя берешь".



"Для инвестиций нужно создавать те условия, которые позволяли бы бизнесу ориентироваться в долгосрочной перспективе, как работать с тем или иным государством", – подчеркнул Разумков.



Но, добавил спикер ВР, в Украине непростая ситуация. Она связана как с пандемией коронавируса, так и с войной на Донбассе. Кроме того, падение экономики наблюдается в мире в целом.



"Есть и недофинасированное образование, и позиция господина Степанова по финансированию медицинской сферы, военная, оборонная сфера и много других направлений, которые сегодня нуждаются в этих средствах", – пояснил Разумков.



Напомним, долги по зеленому тарифу перед инвесторами составляют более 10 млрд грн. В соответствии с законом о снижении зеленых тарифов, 20% расчетов за зеленую электроэнергию должно осуществляться из госбюджета. "Зеленые" инвесторы выполнили свою часть обязательств – согласились на снижение тарифов, а государство свою по погашению долгов – не выполнило.



МинПром



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