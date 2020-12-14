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МЭА подсчитало снижение мирового спроса на электроэнергию

14.12.20 09:26
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Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует по итогам 2020 года падение мирового спроса на электроэнергию на 2%, говорится в отчете агентства. Это станет самым большим снижением с середины XX века, значительно превысив кризисные показатели в 2009 году.

"Мировой спрос на электроэнергию в 2020 году упадет примерно на 2%, что станет самым большим снижением в годовом выражении с середины XX века и намного превысит падение спроса на электроэнергию на 0,6% в 2009 году после мирового финансового кризиса",— говорится в отчете.

В России по итогам года ожидается падение спроса на электроэнергию на уровне 3%, отмечает МЭА. Единственной страной c крупной экономикой, где спрос вырастет на 2%, станет Китай.

В 2021 году с восстановлением мировой экономики ожидается рост мирового спроса на электроэнергию на 3%. По сравнению с показателем 2010 года показатель довольно низкий — тогда после кризиса спрос на электроэнергию вырос на 7,2%, говорится в отчете.

МинПром

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