В январе-октябре РФ сократила экспорт стали на 3,9% В течение января-октября 2020 года экспорт чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС) из РФ составил 32,933 млн. тонн. Снижение объёмов к аналогичному периоду прошлого года - 3,9%, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы.



Экспорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (без ТН ВЭД ЕАЭС 7201-7204) составил за 10 месяцев 2020 года 22,28 млн. тонн, что на 0,9% ниже показателей января-октября 2019 года.



Отгрузки за рубеж стальных полуфабрикатов (ТН ВЭД ЕАЭС 7207) сократились за указанный период на 9,1% до 10,98 млн. тонн. Экспорт плоского стального проката (ТН ВЭД ЕАЭС 7208-7212) производства российских металлургических предприятий вырос за январь-октябрь на 10,5% до 6,379 млн. тонн.



"В общем стоимостном объёме экспорта доля металлов и изделий из них за 10 месяцев составила 10,1% (в январе-октябре 2019 года - 9,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 9,3% (в январе-октябре 2019 года - 8,4%), в страны СНГ - 14,4% (13,9%). Стоимостный объём экспорта товаров снизился в годовом исчислении на 14,1%, а физический на 4%. Экспорт чугуна сократился на 13%, алюминия - на 12,8%, ферросплавов - на 10,2%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали - на 9,1%, меди и медных сплавов - на 5%. Вместе с тем объём экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали возрос на 10,5%", - сообщает ФТС.



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