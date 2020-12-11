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Легализация игорного бизнеса пополнит казну более чем на 7 млрд грн

11.12.20 18:04 , Укринформ
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Легализация игорного бизнеса принесет государственному бюджету в следующем году 7,4 млрд грн. Об этом в интервью Укринформу рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Предусмотрены доходы от узаконивания игорного бизнеса - 7,4 млрд грн. Приватизация должна дать бюджету еще +12 млрд грн. Оптимистическим маркером считаю аукцион по продаже имущественного комплекса столичной гостиницы "Днепр". Мы поддерживаем усилия Фонда госимущества. Чем больше поступит от приватизации, тем меньше придется занимать на финансовых рынках. Эти деньги - ресурс для погашения бюджетного дефицита. А малая приватизация - поддержка местных бюджетов", - сказал С.Марченко.

Он также отметил, что в следующем году Украина планирует получить из внешних источников около 180 млрд грн (6,41 млрд долл. по текущему курсу - ред.). Внутренние заимствования планируются на уровне 497 млрд грн.

"Вместе с тем отдать кредиторам должны 468 млрд грн. Действительно, львиная доля заимствований предназначена для погашения долгов предыдущих периодов", - отметил С.Марченко.

Как сообщалось, в июле Верховная Рада приняла закон об игорном бизнесе. Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии и позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Также законом предусматривается регулирование "классических" лотерей. Документ вводит возрастные ограничения и позволяет играть в азартные игры лицам старше 21 года.

Кроме этого, вводятся ограничения по рекламе игорных заведений, в частности, запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения. Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

МинПром

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