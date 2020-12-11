УЗ требует отменить налог на землю под путями и акциз на топливо "Укрзализныця" продолжает требовать отмены налога на землю под путями и акциза на топливо. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак во время круглого стола с представителями крупных грузоотправителей, посвященном улучшению взаимодействия с клиентами, информирует пресс-служба УЗ.



В частности, В.Жмак отметил, что "Укрзализныця" продолжит отстаивать свою позицию в министерствах и ведомствах о необходимости отменить уплату налога на землю под путями и акциза на топливо для компании.



"Наша больная тема - это налог на землю под нашими путями. Это украинская новация, когда земля под путями облагается налогом, причем не по низкой ставке. В прошлом году мы заплатили почти 4 млрд грн налога на землю под путями", - отметил В.Жмак.



Он также добавил, что компания будет настаивать на отмене акциза на топливо, который направляется на строительство автодорог.



"Мы будем продолжать лоббировать или отмену акциза на топливо, которое используют наши тепловозы, или создание специального железнодорожного фонда по аналогии с дорожным фондом, когда этот акциз будет идти не на развитие автодорог, а на развитие железнодорожных магистралей", - подчеркнул В.Жмак.



Со своей стороны представители бизнеса выразили поддержку "Укрзализныце" в отстаивании позиции по актуальным вопросам железнодорожной отрасли.



"Мы готовы отстаивать интересы "Укрзализныци" в разговорах с министерствами, народными депутатами, прежде всего, по налогу на землю, но и по возврату средств за пассажирские перевозки, и просто инвестированию средств от государства", - отметил президент АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



В "УЗ" напомнили, что с 1 января 2019 действуют изменения в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие нормативные акты (№ 2628-VIII), которые, в частности, лишили "Укрзализныцю" льготы по уплате земельного налогау. Общая площадь земельных участков железнодорожного транспорта составляет более 209 тыс . га. За 10 месяцев 2020 "Укрзализныця" уплатила в местные бюджеты почти 3,1 млрд грн земельного налога.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



