Гарантий выполнения финплана Укрзализныци на 2021 год нет – Магера "Укрзализныця" традиционно сохранит тенденцию по невыполнению плана, считает народный депутат Сергей Магера.



Напомним, "Укрзализныця" представила проект финансового плана на 2021 года, который предусматривает 27,2 млрд грн капитальных инвестиций. Эти средства планируется направить на обновление, капитальный ремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры.



В соответствии с планом 7,25 млрд грн будет инвестировано в капитальное строительство, 8,5 млрд на приобретение и изготовление основных средств, 5,8 млрд на модернизацию основных средств и 5,2 млрд грн пойдут на капитальный ремонт. Для справки, в 2019 году инвестиции в УЗ составили 10,4 млрд грн, в 2020 году — 12,6 млрд грн. При этом "Укрзализныця" недовыполнила план по капинвестициям в 2018 году на 67,5 %, в 2019-м — на 57,1 %.



"Про текущий год можно будет сказать после его окончания и подведения итогов. Но если говорить об имеющейся статистике уже сегодня, то к сентябрю 2020 года объем производства грузовых вагонов в Украине снизился на 72,6 % в сравнении с этим же периодом 2019-го. Так как парк вагонов «УЗ» требует модернизации и замены, а их производство падает, значит о масштабах обновления грузовых вагонов речи не идет. Следовательно, УЗ традиционно сохранит тенденцию по невыполнению плана", - уверен С.Магера.



Нардеп также обратил внимание на то, что проект финансового плана на 2021 год предусматривает сокращение на 5,2 % доходов от грузоперевозок. В 2020-м был запланирован рост на 4,9 % - до 76 млрд грн, однако выполнить его пока что не удалось. За 10 месяцев 2020-го года доходы УЗ от грузоперевозок составили около 53 млрд грн. По прогнозам экспертов, компания по итогам текущего года может получить 12-14 млрд грн убытков.



"Хроническая убыточность и невыполнение годового инвестиционного плана, - в который раз подчеркивают необходимость коренной реорганизации ж/д монополиста. Кроме того, правительству вместе с руководством УЗ следует серьезно задуматься над загрузкой мощностей украинских вагоностроительных заводов. Это даст серьезный импульс для роста промышленного производства в Украине", - подчеркнул С.Магера.



МинПром



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