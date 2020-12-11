В 2021 году Украина изменит направления экспорта стали – Шпенов Металлургическая отрасль в Украине пережила коронакризис с меньшими потерями, чем в других странах. Это стало возможным благодаря тому, что была существенно изменена структура экспорта, отметил народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он отметил, что традиционные для Украины рынки из числа стран ЕС и MENA в первом полугодии 2020 г снизили потребление стали, и вместе с тем приняли ряд протекционистских мер для защиты собственных рынков. В частности, ужесточение квот на импорт стали в страны еврозоны, Ближнего Востока и Магрибу. Несмотря на такие меры эти регионы остаются основными экспортными рынками Украины: страны ЕС - 27,3%, прочие страны Европы - 14,2% от общего объема экспорта стали.



"В результате роста цен на стальную продукцию украинские ГМК-компании смогли закрепить позиции на рынке стран Юго-Восточной Азии - 16,9% от общего объема. Также удалось нарастить экспорт полуфабриктов в Турцию. За восемь месяцев объем поставок составил более 400 тыс тонн", - сказал он.



Д.Шпенов обратил внимание на то, что новые возможности для украинских производителей стали открыл Китай. За восемь месяцев Украина осуществила поставки стальной продукции в КНР объемом 1 млн тонн. В общей сложности за три квартала 2020 г. было экспортировано 11,31 млн тонн стали. В сравнении с аналогичным периодом за 2019 год показатель экспорта стальной продукции снизился на 3,1%.



Снижение уровня производства и поставок не помешало Украине сохранить 12-ю позицию в глобальном рейтинге мировых производителей стали. Трансформируя географию экспорта, украинские производители понесли минимальные потери, и практически сохранили экспортный объем предыдущего года.



"Тенденция к росту протекционизма будет иметь прямое влияние на то, какие регионы станут наиболее выгодными для экспорта стали в 2021 году. Вероятно, что китайский рынок будет закрыт и не интересен, по причине прогнозируемого роста экспорта из КНР, а снижение цен во второй половине года ужесточит конкуренцию в Азии. Поэтому важно заранее предусмотреть альтернативные варианты, чтобы сохранить объемы поставок стальной продукции на уровне 2020 года", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



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