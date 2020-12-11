Строительство Северного потока-2 возобновлено Российский трубоукладчик 11 декабря начал работы по строительству газопровода "Северный поток-2". Работы проходят территориальных водах Германии. Об этом сообщает "РИА Новости".



Сообщается, что компания Nord Stream 2 AG подтвердила возобновление строительства газопровода



"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров (100 футов)", - отметили в компании.



Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США одобрили военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2". Санкции будут вводиться за предоставление кораблей для трубоукладки, а также за услуги по страхованию проекта.



Кроме того, США призвали Германию остановить строительство "Северного потока-2". Как заявила временный поверенный по делам США в Германии Робин Куинвилл, ЕС и Германия должны наложить мораторий.



"Сейчас пришло время ЕС и Германии наложить мораторий на строительство газопровода. Этим они покажут, что больше не намерены терпеть злонамеренное поведение России", - сказала Р.Куинвилл.



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