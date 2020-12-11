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Строительство Северного потока-2 возобновлено

11.12.20 17:13 , РБК Украина
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Российский трубоукладчик 11 декабря начал работы по строительству газопровода "Северный поток-2". Работы проходят территориальных водах Германии. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что компания Nord Stream 2 AG подтвердила возобновление строительства газопровода

"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров (100 футов)", - отметили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США одобрили военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2". Санкции будут вводиться за предоставление кораблей для трубоукладки, а также за услуги по страхованию проекта.

Кроме того, США призвали Германию остановить строительство "Северного потока-2". Как заявила временный поверенный по делам США в Германии Робин Куинвилл, ЕС и Германия должны наложить мораторий.

"Сейчас пришло время ЕС и Германии наложить мораторий на строительство газопровода. Этим они покажут, что больше не намерены терпеть злонамеренное поведение России", - сказала Р.Куинвилл.

МинПром

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