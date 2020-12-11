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Белановский ГОК Ferrexpo приобрел маммограф Кременчугскому онкодиспансеру

11.12.20 16:23
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Кременчугский областной онкологический диспансер получил благотворительную помощь от Белановского ГОКа (БГОК, входит в группу Ferrexpo). В этот раз предприятие передало медучреждению высокоточный маммограф производства компании Siemens, сообщает пресс-служба компании.

По словам генерального директора БГОКа Юрия Химича, стоимость данного оборудования составляет около 3,5 млн. гривен. "В этом году кременчугским больницам мы уже передали помощи более чем на 12 млн. гривен и планируем в ближайшее время еще на 3 млн. гривен. Всего медучреждениям Полтавской области уже передано оборудования, медикаментов, средств индивидуальной защиты и другой помощи на сумму около 50 млн. гривен. Основная часть направлена на борьбу с коронавирусом, но к нам обращаются и с другими просьбами, которые мы стараемся оперативно закрывать", - добавил он.

"Это самый современный аппарат, один из лучших в мире, который позволяет делать скрининг. Он дает возможность принять 5 пациенток в час. По направлению семейного врача обследование будет производиться бесплатно. Этот маммограф определяет опухоли в доклиническом периоде", - сказала врач-рентгенолог Кременчугского областного онкологического диспансера Татьяна Мамон.

Кременчугский областной онкологический диспансер ранее не имел подобного оборудования. Новый маммограф может диагностировать опухоль на первой стадии, когда ее размер еще не достиг 2 см, что дает возможность назначения раннего лечения и выздоровления более 90% женщин.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.

Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

МинПром

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