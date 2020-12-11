Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинские аграрии собрали 64,3 млн тонн зерновых

11.12.20 16:04 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 10 декабря собрали 82,7 млн тонн основных культур с площади 24 млн га, в частности, намолочено 64,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади около 15,2 млн га (99% прогноза).

Согласно сообщению на сайте Минэкономики в пятницу, завершается уборка кукурузы, которой уже намолочено 28,8 млн тонн с площади 5,3 млн га (98%).

Топ-5 лидеров среди областей, где собран наибольший вал основных сельскохозяйственных культур: Полтавская - 6,4 млн тонн; Харьковская - 6,2 млн тонн; Черниговская - 5,9 млн тонн; Винницкая - 5,6 млн тонн; Сумская - 5,5 млн тонн.

Как сообщалось, Минэкономики прогнозирует урожай зерновых в 2020 году на уровне 65 млн тонн. Из ранних зерновых намолочено: пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га; ячменя - 7,8 млн тонн с 2,4 млн га; гороха - 516,2 тыс. тонн с 238 тыс. га; рапса - 2,56 млн га с 1,1 млн га.

Аграрии также завершили уборку таких культур, как подсолнечник - намолочено 13,1 млн тонн с 6,4 млн га, соя – 2,8 млн тонн с 1,3 млн га, просо – 243,7 тыс. тонн с 150,3 тыс. га и гречиха – 105,6 тыс. тонн с 78,4 тыс. га. Также завершен сбор сахарной свеклы – 9,1 млн тонн с площади 215,5 тыс. га.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018-м - 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (35,8 млн тонн годом ранее), 28,3 млн тонн – пшеница (24,6 млн тонн).

Урожай подсолнечника в 2019 году составил 15,25 млн тонн против 14,17 млн тонн в 2018 году.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:04
Легализация игорного бизнеса пополнит казну более чем на 7 млрд грн
17:51
УЗ требует отменить налог на землю под путями и акциз на топливо
17:31
ЕБРР стал меньше инвестировать в Украину
17:13
Строительство Северного потока-2 возобновлено
17:11
Гарантий выполнения финплана Укрзализныци на 2021 год нет – Магера
17:02
В 2021 году Украина изменит направления экспорта стали – Шпенов
16:51
Ощадбанк выдал бизнесу кредитов на 1 млрд грн
16:34
Украина возглавила Дунайскую комиссию
16:23
Белановский ГОК Ferrexpo приобрел маммограф Кременчугскому онкодиспансеру
16:12
Энергоблоку №1 Ривненской АЭС разрешили поработать еще 10 лет
15:51
LIBERTY Steel Group French объявила о начале производства "зеленых" рельсов
15:31
Медная компания Codelco выплатит работникам высокие бонусы
15:16
Бразильская компания Samarco планирует возобновить работу
14:58
Макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной – ОП
14:51
ФГИУ планирует продать Центрэнерго в конце 2021 года
14:32
ЗАЗ получил для своего автобуса сертификат Евро 6
14:11
Суд по делу о штрафе Норникеля на 2 млрд долл. опять перенесли
13:52
Украина получила промышленный безвиз с ЕС для отдельных групп товаров
13:35
Украина дополнительно выпустит евробонды на 500 млн долл.
13:13
ДТЭК призвал бизнес строить коллективную систему борьбы с коррупцией
10.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!