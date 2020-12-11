LIBERTY Steel Group French объявила о начале производства "зеленых" рельсов LIBERTY Steel Group French, дочерняя компания LIBERTY France, и SNCF Reseau объявили о безопасном и быстром одобрении производства первых в Европе рельсов GREENSTEEL для французских железных дорог. Этот важный шаг демонстрирует вклад компании SNCF Reseau в создание во Франции сектора "зеленой" железнодорожной промышленности, что позволит интегрировать железнодорожную инфраструктуру страны в экономику замкнутого цикла. Также это событие – первый шаг в достижении амбиций LIBERTY в отношении недавно приобретенных компаний LIBERTY Ascoval и LIBERTY Rail Hayange, ранее France Rail Industry. В результате этой сделки была создана компания GREENSTEEL, предоставляющая услуги в железнодорожном секторе в глобальном масштабе.



В рамках концепции экономики замкнутого цикла компания LIBERTY Ascoval будет плавить переработанный стальной лом, в том числе рекуперированный рельс от клиентов Hayange, в своей электродуговой печи, чтобы получить из них большие прямоугольные блюмы GREENSTEEL дял производства рельсов на LIBERTY Rail Hayange.



Это нововведение было реализовано вскоре после приобретения LIBERTY Ascoval, когда на новой модифицированной линии разливки была отлита первая квадратная заготовка. Модификации стоимостью 17 млн евро дали возможность установить высококачественное сталеплавильное оборудование на Ascoval для производства нового диапазона поперечных сечений, включая блюмы и заготовки, подходящие для прокатки в рельсы и другие изделия из стали на новых рынках. Благодаря этим новым продуктам и завоеванию ряда новых клиентов Ascoval теперь работает на повышенных мощностях с перспективой увеличения числа рабочих мест в начале 2021 года по мере расширения производства.



Специалисты по производству рельсов Hayange в тесном сотрудничестве со специалистами SNCF Reseau начали выпуск рельсов GREENSTEEL, которые будут использоваться на французской железнодорожной сети. Этот новый производственный процесс снижает выбросы CO2 на 90% по сравнению с традиционными процессами для производства рельсовой стали. Такие экологические показатели стали возможными в основном благодаря использованию электродугового процесса вместо традиционных доменных печей. При производстве рельсов GREENSTEEL выделяется 180 кг CO2 на тонну стали по сравнению с 1,8 тонны CO2 на тонну стали при использовании доменных печей. Цель компании — сделать рельсы полностью углеродно-нейтральными к 2030 году в соответствии с миссией GFG Alliance по достижению углеродной нейтральности.



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