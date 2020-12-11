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Бразильская компания Samarco планирует возобновить работу
11.12.20 15:16 , МеталлТорг
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Как сообщает Yieh.com, бразильская компания Samarco, собственниками которой являются компании Vale и BHP, анонсировала, что намерена возобновить работу до конца текущего года после прорыва дамбы хвостохранилища 5 ноября 2015 г., ставшего крупнейшей экологической катастрофой в истории Бразилии со смертельным исходом.
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