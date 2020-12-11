Бразильская компания Samarco планирует возобновить работу Как сообщает Yieh.com, бразильская компания Samarco, собственниками которой являются компании Vale и BHP, анонсировала, что намерена возобновить работу до конца текущего года после прорыва дамбы хвостохранилища 5 ноября 2015 г., ставшего крупнейшей экологической катастрофой в истории Бразилии со смертельным исходом.



По словам представителейт Samarco, она готовит к запуску установку сухой переработки отходов обогащения на своем железорудном ГОКе Germano в штате Минас-Жерайс.



Концентрат с Germano будет отправляться по пульпопроводу в порт Убу в штате Эспириту-Санту на завод по производству окатышей.

Первоначальный объем производства намечен в размере 8 млн тонн продукции в год. Через 10 лет компания готова выйти на проектную мощность в 24 млн. тонн в год.



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