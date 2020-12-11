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ФГИУ планирует продать Центрэнерго в конце 2021 года

11.12.20 14:51
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Фонд государственного имущества Украины хочет продать ПАО "Центрэнерго" в конце 2021 года, если парламент разрешит проведение большой приватизации, заявил глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко. Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

"Центрэнерго - это план конца 2021 года. Верховная Рада запретила не только аукционы, но и саму подготовку (крупных госкомпаний к приватизации). То есть подготовку мы не могли осуществлять, и только в сентябре этого года добились, что сняли запрет на подготовку. Мы подали на Кабинет Министров документы для того, чтобы утвердить новые процессы подготовки к приватизации", - заявил Сенниченко.

Он также напомнил, что правительство рассматривает возможность объединения "Центрэнерго" с госшахтами.

"Если Верховная Рада снимет запрет (на проведение большой приватизации), и будут ресурсы на подготовку, то это конец 2021 года", - добавил глава ФГИ.

Как сообщалось, по результатам девяти месяцев 2020 года чистый убыток "Центрэнерго" составил 163 млн грн.

Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял о планах приватизировать "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.

МинПром

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