Макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной – ОП Макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной, несмотря на глобальную рецессию в мировой экономике. Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив заявила на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest, передает Укринформ.



"Несмотря на глобальную мировую экономическую рецессию, вызванную ковидом, макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной. Мы видим стабильность валюты, стабильность финансового рынка, видим одну из самых низких исторически учетных ставок Национального банка, мы видим низкие уровни инфляции. Соответственно, по сравнению с другими глобальными кризисами 2008 года, 2014-15-х годов, на самом деле этот год относительно спокойный и стабильный с точки зрения финансового рынка", - сказала она.



В то же время Ю.Ковалив заметила, что в этом году, наверное, самый большой фокус внимания власти был на системе здравоохранения и противоэпидемиологических мероприятиях, но при этом удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Заместитель руководителя ОП заявила, что "для обеспечения охраны здоровья и ситуации в экономике" объединились правительство, парламент, Президент, команда в офисе Президента, представители бизнеса и международные партнеры.



Кроме того, Ковалив сообщила, что аграрный сектор остается одним из мощных секторов экономики, который развивается и поддерживает высокие объемы экспорта, поступления валютной выручки и макроэкономическую стабильность.



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