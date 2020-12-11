В Австралии активизировались мелкие производители ЖРС Рекордное с февраля 2013 г. повышение цен на железную руду на мировом рынке способствует выходу или возвращению на его мелких производителей низкокачественного сырья, для которых экспортные операции ранее были нерентабельными.



В Австралии в ноябре-декабре 2020 г. экспорт ЖРС начали три новых игрока. В частности, компания Nathan River Resources в ноябре отправила в Китай первую партию сырья с нового ГОКа Roper Bar в штате Западная Австралия. Его мощность составляет 1,5-2 млн. т в год руды с содержанием железа 58%.



Компания GWR в декабре начинает добычу руды с 60,7% железа на месторождении Wiluna West в том же штате Западная Австралия. Производительность первой очереди составляет около 1 млн. т в год.



Компания NT Bullion намерена в начале 2021 г. возобновить добычу руды на месторождении Frances Creek в штате Северная Территория. Рудник, на котором добывалось порядка 2-3 млн. т в год, был закрыт в 2015 г. из-за падения цен на сырье. В начале декабря компания отправила в Китай первую партию руды из оставшихся с того времени запасов.



По данным австралийских СМИ, в ближайшие месяцы можно ожидать появления на мировом рынке еще нескольких мелких железорудных компаний. Им нужно, чтобы стоимость низкокачественного ЖРС в Китае не опускалась ниже 50-60 долл. за т CFR. При этом высокие темпы роста экономики КНР и устойчивый спрос на стальную продукцию и железную руду в КНР дают основания для благоприятных ожиданий.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



