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В Австралии активизировались мелкие производители ЖРС

11.12.20 12:48 , Металлоснабжение и сбыт
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Рекордное с февраля 2013 г. повышение цен на железную руду на мировом рынке способствует выходу или возвращению на его мелких производителей низкокачественного сырья, для которых экспортные операции ранее были нерентабельными.

В Австралии в ноябре-декабре 2020 г. экспорт ЖРС начали три новых игрока. В частности, компания Nathan River Resources в ноябре отправила в Китай первую партию сырья с нового ГОКа Roper Bar в штате Западная Австралия. Его мощность составляет 1,5-2 млн. т в год руды с содержанием железа 58%.

Компания GWR в декабре начинает добычу руды с 60,7% железа на месторождении Wiluna West в том же штате Западная Австралия. Производительность первой очереди составляет около 1 млн. т в год.

Компания NT Bullion намерена в начале 2021 г. возобновить добычу руды на месторождении Frances Creek в штате Северная Территория. Рудник, на котором добывалось порядка 2-3 млн. т в год, был закрыт в 2015 г. из-за падения цен на сырье. В начале декабря компания отправила в Китай первую партию руды из оставшихся с того времени запасов.

По данным австралийских СМИ, в ближайшие месяцы можно ожидать появления на мировом рынке еще нескольких мелких железорудных компаний. Им нужно, чтобы стоимость низкокачественного ЖРС в Китае не опускалась ниже 50-60 долл. за т CFR. При этом высокие темпы роста экономики КНР и устойчивый спрос на стальную продукцию и железную руду в КНР дают основания для благоприятных ожиданий.

МинПром

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