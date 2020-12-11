Рост цен на железную руду будет временным – UBS Инвестиционный банк UBS повысил свой прогноз цен на железную руду в следующем году почти на 20%. Теперь он ожидает, что средние цены на сырье составят 146 долл. США за сухую метрическую тонну CFR в следующем году, в 2022 году упадут до 95 долл. США и в 2023 году – до 85 долл. США за тонну.



В банке прогнозируют рост мирового производства железной руды на 7–21% в течение следующих четырех лет.



"На наш взгляд, производство стали в Китае продолжит расти умеренными темпами в течение 2022–2023 годов, и в сочетании с восстановлением спроса за пределами Китая потребуются высокозатратные поставки… чтобы оставаться на рынке", - говорится в обзоре UBS.



Цены на железную руду сохранили стабильный рост с ноября и закончились 9 декабря на уровне 146,28 долл. США за тонну, что на 0,85 процента выше, чем в предыдущий день.



Цены на руду поддерживаются сокращенной оценкой поставок со стороны Vale, которая, вероятно, произведет 300-305 млн тонн в этом году, что ниже ранее сниженного целевого показателя на 2020 год, составляющего более 310 млн тонн.



Однако UBS считает рост цен на железную руду временным, прогнозируя, что продолжающийся рост предложения приведет к снижению цен уже в конце этого года.



Банк также отметил потенциальное влияние торговых вопросов между Китаем и Австралией на цены на железную руду, поскольку Китай может получить новые поставки, в том числе в рамках гигантского проекта по добыче железной руды Simandou в Гвинее, Африка.



Также предполагается повышение цен на медь, цинк и алюминий, при этом UBS повысил свои оценки на 2021 год на 17%, 15% и 10% соответственно.



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