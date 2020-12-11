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ArcelorMittal Construction купила шведского производителя металлоконструкций

11.12.20 12:09 , Steelland
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ArcelorMittal Construction подписала соглашение с Llentab, производителем металлоконструкций и быстровозводимых зданий, о приобретении линии по производству сэндвич-панелей в Кунгсхамне (Швеция).

Линия по производству панелей из минеральной ваты для быстровозводимых зданий из стали дополнит существующие линии по производству профилей в шведском бизнесе ArcelorMittal Construction и повысит конкурентоспособность компании на скандинавском рынке, предоставив ей пердовые производственные мощности по производству панелей в регионе, говорится в сообщении компании.

Всем сотрудникам, работающим на линии по производству панелей Llentab, будет предложена работа в компании ArcelorMittal Construction. В более долгосрочной перспективе компания намерена создать дополнительные рабочие места на объекте за счет увеличения количества смен на линии.

ArcelorMittal Construction продолжит поддерживать тесные отношения с Llentab, поскольку она останется ключевым поставщиком для компании в рамках долгосрочного соглашения о поставках.

Ожидается, что сделка будет завершена к концу первого квартала 2021 года.

МинПром

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