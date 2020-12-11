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Глава Metinvest Western Europe ждет повышения спроса на прокат

11.12.20 11:33 , Steelland
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Управляющий директор Metinvest Western Europe (Италия) Роберто Ре ожидает, что в 2021 году спрос со стороны итальянских и других западноевропейских дистрибьюторов значительно улучшится. Он заявил, что европейские дистрибьюторы столкнулись с двумя тяжелыми годами в 2019 и 2020 годах. Снижение спроса вынудило их сократить объемы запасов, чтобы высвободить оборотный капитал и выдержать шторм.

Ситуация ухудшилась в 2020 году из-за последствий глобальной пандемии Covid-19. Дистрибьютеры резко сократили свои покупки, отражая снижение уровня продаж конечным пользователям. Следовательно, запасы плоского проката, которые в 2019 году уже снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, к середине 2020 года достигли чрезвычайно низкого уровня.

Однако внезапное возобновление спроса со стороны конечных пользователей, особенно в автомобильной промышленности, заставило сектор распределения искать дополнительные предложения. Тем не менее это предложение сократилось из-за резкого сокращения производства в результате пандемии.

«Восстановление спроса в конце 2020 года станет драйвером для пополнения запасов, которое мы уже видели в ноябре», - сказал Ре.

Он сохраняет оптимизм в отношении спроса в ближайшие три года. В краткосрочной перспективе на итальянском рынке будет наблюдаться довольно высокое видимое потребление вместе с высокими ценами. В среднесрочной и долгосрочной перспективе будущее бывшей Ilva, а теперь стратегии продаж и положения ArcelorMittal Italia на рынке, будет определять развитие цен и предложения на итальянском рынке.

Защитные пошлины ЕС, срок действия которых истекает в июне, станут еще одним важным элементом для итальянского рынка в среднесрочной перспективе. Возможные слияния и поглощения основных итальянских игроков, таких как Arvedi, Marcegalia, ArcelorMittal, а также самого Метинвеста, также могут изменить второй по величине рынок стали в Европе, заключил Ре.

МинПром

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