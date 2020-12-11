Цена на сырье поднялась до максимума Индекс цен на сырьевые товары Bloomberg Commodity Spot Index в четверг поднялся на 1,3% - до максимального уровня с 2014 года. Как отмечает Bloomberg, росту аппетита к риску способствовали ожидания массового применения вакцины от COVID-19, а также продолжающийся процесс передачи власти в США.



В частности, растут цены на медь и на нефть, которая восстанавливается после удара, вызванного локдаунами. Погодные катаклизмы и высокий спрос в Китае способствуют росту цен на продукцию растениеводства.



Текущая динамика свидетельствует о кардинальном изменении ситуации по сравнению с пиком пандемии, когда цена на нефть WTI упала ниже нуля в связи с переполнением нефтехранилищ, а стоимость базовых металлов опустилась до минимума за многие годы.



Аналитики Goldman Sachs отмечают, что недавний рост цен на сырье является лишь началом "более длительного структурного бычьего" тренда на сырьевых рынках. Эксперты Bank of America, в свою очередь, прогнозируют "умеренный" подъем цен в 2021 году на фоне восстановления мировой экономики.



В четверг цена на нефть марки Brent впервые с начала марта превысила $50 за баррель. На фоне прогресса в разработке вакцин от коронавируса фьючерсная кривая перешла к бэквордации, что свидетельствует об ожиданиях роста спроса при ограниченном предложении.



Тем временем медь подорожала на 70% по сравнению с мартовским уровнем - до максимума за более чем семь лет. Этому способствовало ослабление доллара, а также переход к низкоуглеродным источникам энергии, который приводит к росту использования металлов для производства электроники и оборудования для альтернативной энергетики.



Соевые бобы и кукуруза недавно подскочили в цене после засухи в Южной Америке и Европе, в то время как Китай закупил большой объем американской сельскохозяйственной продукции. Цены на пшеницу повысились в связи с опасениями, что Россия может ограничить экспорт, чтобы сдержать рост цен на продукты питания.



Исключением из общей тенденции является золото, которое в последние месяцы дешевело как актив "тихой гавани" на фоне новостей о вакцине и начала передачи власти в США Джо Байдену. Однако годовой рост цен на золото может стать максимальным за последнее десятилетие.



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