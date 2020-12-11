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Украина потеряла 25% выручки на экспорте электроэнергии

11.12.20 10:35 , Бизнес Цензор
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Украина в январе-ноябре 2020 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 24,8% (на $84,29 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 255,55 млн долл. Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В том числе в ноябре экспорт электроэнергии в денежном выражении составил 24,8 млн долл.

В целом с начала года в Венгрию экспортировано электроэнергии на 118,84 млн долл, Польшу – на $78,26 млн, Румынию – на $42,98 млн, другие страны – на $15,46 млн.

В то же время Украина в январе-ноябре импортировала электроэнергию на $122,94 млн (в ноябре – на $6,48 млн), тогда как за 11 месяцев 2019 года импорт составлял 84,44 млн долл. В том числе из Словакии электроэнергия импортирована на $61,22 млн, Венгрии – на $39,52 млн, Беларуси – на $10,5 млн, других стран – $11,7 млн.

Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго", Украина в январе-ноябре 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 23,1% (на 1,33 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 4,42 млрд кВт-ч.

В то же время Украина за 11 месяцев снизила импорт электроэнергии на 2% (на 43 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,16 млрд кВт-ч.

Напомним, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6,47 млрд кВт-ч.

МинПром

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