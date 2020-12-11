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Холода привели к резкому росту цен на газ в Европе

11.12.20 09:59
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Волна зимнего холодного воздуха и минусовая температура в Западной Европе подняли цену на газ на спотовом рынке до максимального значения за последние двадцать месяцев. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На голландском хабе TTF спотовая цена по итогам торгов в четверг выросла до 194,9 доллара за тысячу кубометров по сравнению со средней котировкой 183 доллара с начала месяца.

Это максимальное значение за последние 1 год и 8 месяцев - с 10 апреля 2019 года.

Впрочем, уже с 11 декабря синоптики обещают восходящий температурный тренд, что неизбежно понизит котировки голубого топлива.

Европа в декабре 2020 активнейшим образом расходует запасы газа из подземных хранилищ. Динамика отборов за первые 9 дней говорит, что по итогам месяца из ПХГ может быть отобрано до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

Поступление сжиженного природного газа в газопроводную сеть Европы с терминалов СПГ в декабре может повторить по объемам результат ноября 2020 года (однако в годовом сравнении это подразумевает 35-процентное снижение).

МинПром

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