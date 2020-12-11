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Обещанные Зеленским 8 тысяч получат 1,7 млн украинцев

11.12.20 09:38
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Около 1 млн 700 тысяч человек, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина, получат по 8 тысяч гривен, обещанных ранее.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

По его словам, 8 тысяч гривен для большинства людей – это "достаточная" сумма.

"8 тысяч гривен для многих людей, которые работают на достойной, но не высокооплачиваемой работе, это достаточно большие деньги. В принципе, понятно, что для бизнесменов и предпринимателей, которые зарабатывают гораздо больше денег, эти средства мизерные. Но с перспективы человека, который имеет зарплату от 10 тысяч до 30 тысяч гривен. Для них 8 тысяч гривен помощи является достаточной суммой", – сказал Качка.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о выплате компенсаций бизнесу за потери во время карантина. Государство выплатит по 8 тыс. грн за каждого работника, который отправлен в вынужденный отпуск.

МинПром

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