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Цены на нефть взяли отметку в 50 долл/барр

11.12.20 09:15
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Цены на нефть продолжают подниматься в пятницу на оптимизме, что скорое внедрение вакцин от COVID-19 приведет к бурному экономическому росту в следующем году.

Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) по итогам прошедшей в четверг, 10 декабря, встречи рекомендовал FDA одобрить экстренное применение в Соединенных Штатах вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, сообщает Интерфакс.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE утром в пятницу составила $50,34 за баррель, что на $0,09 (0,19%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,39 (2,8%) - до $50,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $46,9 за баррель, что на $0,12 (0,26%) выше уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на $1,26 (2,8%) - до $46,78 за баррель.

Цены как Brent, так и WTI на закрытие рынка в четверг были максимальными с марта, свидетельствуют данные Dow Jones.

"Нефть продолжила дорожать в четверг, даже несмотря на огромный - на 15,2 млн баррелей - рост запасов в США на прошлой неделе", - отмечает главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Рынок смотрит дальше этих данных. Ключевым фактором поддержки является разработка вакцин, внедрение которых может привести к скачку спроса, в результате которого запасы вновь вернутся к нормальным уровням в следующем году", - цитирует эксперта MarketWatch.

Кроме того, росту цен на нефть способствуют сигналы того, что спрос на нефть в Китае уже превысил доковидные уровни, и загруженность нефтеперерабатывающих предприятий КНР растет, говорит Флинн.

МинПром

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